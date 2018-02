São Paulo é uma cidade cheia de opções. Amanhã à tarde (9), você pode, por exemplo, escolher entre ir ao cinema, a um restaurante ou a Nova York. Às 21h, o Metropolitan Opera abre a sua temporada 2010/2011 com uma montagem de O Ouro do Reno, de Richard Wagner. Você chega lá com uma corrida de táxi: o espetáculo será exibido ao vivo nos cinemas dos shoppings Eldorado e Metrô Santa Cruz, às 14h. É a primeira vez que uma montagem do projeto The Met: Live in HD, sucesso de público por aqui, é apresentada ao mesmo tempo nos EUA e nos cinemas brasileiros. Até agora, o que víamos eram registros gravados. Além de O Ouro do Reno, outras 10 óperas terão transmissão ao vivo, até maio. (Só Don Carlo, no dia 28/12, não será simultânea.) Com legendas em português, elas vão ser comentadas pelo especialista Rodolfo Valverde. Os ingressos para as próximas três já estão à venda na internet. (Com reportagem de Luiza Pereira)

ONDE: Cinemark Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7470. Cinemark Metrô Santa Cruz.

R. Domingos de Moraes, 2.564, V. Mariana, 3471-8070. QUANDO: Sáb. (9), 14h. QUANTO: R$ 60.

Veja ao vivo

23/10, Boris Godunov; 13/11, Don Pasquale;

8/1, Garota do Oeste;

12/2, Nixon na China;

26/2, Ifigênia em Tauris;

19/3, Lucia de Lamermoor;

9/4, O Conde de Ory;

23/4, Capriccio;

30/4, O Trovador;

14/5, A Valquíria