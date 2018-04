Perguntas sobrenaturais

Além da Vida (‘Hereafter’) é o título do novo longa de Clint Eastwood, formado por três eixos dramáticos reunidos sob o tema da sobrenaturalidade.

George (Matt Damon) é um americano que abandonou a profissão de vidente e trabalha como operário em São Francisco. Não considera a vidência um dom, mas uma maldição. Marie (Cécile de France) é a bem-sucedida apresentadora de um telejornal em Paris, de quem todos esperam ceticismo. De Londres, os gêmeos Marcus e Jason (Frankie e George McLaren), acostumados a encobrir a mãe junkie diante da visita de assistentes sociais, completam a tríade.

O vidente se vê tentado a reconciliar-se com seu dom. Marie passa a ter visões depois de sobreviver a um tsunami. E a família inglesa sofre uma perda que não pode aceitar.

O clima não é de entrega total, como acontece nos filmes espíritas feitos por aqui recentemente. Mas dá sequencia à faceta sentimental de Clint como diretor, imortalizado em seus papéis como ‘durão’. Há encontros feitos sob medida para comover. Além de passagens bem engraçadas com charlatães, que reforçam a crença do público em Matt e em tudo o que ele vê.