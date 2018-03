O que as celebridades vão vestir na cerimônia do Oscar desperta quase tanta curiosidade quanto quem vai ganhar os prêmios. Acompanhe no Moda os looks mais interessantes do tapete vermelho do Kodak Theatre. Penélope Cruz, que já foi eleita a mais bem vestida, já mostrou o seu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.