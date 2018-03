O primeiro festival do seu filho

Quando chega à fase dos 4 a 8 anos, a criançada já gosta de opinar sobre qual filme que ver (e eles sabem ser bem convincentes quando precisam!). Mas o Cinema também tem algumas recomendações para os papais-cinéfilos mais aflitos. Confira na terceira parte da nossa série especial sobre as melhores sessões para cada faixa etária.

De 4 a 8 anos

Sessões vespertinas, em cinemas de shoppings, com praças de alimentação, são as mais procuradas. Mas você não precisa limitar a dieta do seu filho ao junkie food (nutricional ou cinematográfico). O FICI – Festival Internacional de Cinema Infantil, por exemplo, costuma exibir ótimos filmes. O evento, que acontece desde 2002, geralmente em setembro, exibe atrações nacionais e internacionais, clássicos e novidades. A programação começa no Rio de Janeiro e depois segue para outras oito cidades, como São Paulo (ainda sem data marcada).

“As crianças nos surpreendem. Uma vez exibimos a Ópera do Imaginário e, a princípio, indicamos para os maiorzinhos. Mas os pequenos amaram e queriam assistir de novo. Idade realmente é muito relativo. O importante é o contato com a variedade de linguagens e a convivência com os pais”, conta Carla Esmeralda, diretora do festival ao lado da atriz e diretora Carla Camurati. E tem mais: no saguão, há concorridas oficinas de animação, massinha e stop motion. Não estranhe se você sentir vontade de disputar uma das vagas com os pequnos. (Fernanda Araújo)