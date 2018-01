O mistério da distribuição – Parte I

Alguma vez você já se perguntou por que determinado filme não chegou ao cinema que fica perto da sua casa? Ou quando é que a cidade da sua mãe, no interior do Estado, vai enfim exibir aquele longa que fez sucesso na capital faz algum tempo? Já se irritou com legendas erradas ou títulos que não têm nada a ver com o original? Foi assistir a um filme só porque achou o trailer sensacional?

Senhoras e senhores, eis a participação especial das distribuidoras. São elas as responsáveis por todo o processo que vai desde o momento em que o filme fica pronto até sua chegada aos aparelhos de DVD e BluRay – passando pela programação das salas de cinema, é claro. Pouca gente sabe como esse mundo funciona e quais fatores influenciam as decisões dessas empresas. Aqui, em posts diários, você vai conhecer um pouco mais sobre o mercado que organiza os bastidores das telonas.

Amanhã (sáb., 27), você vai conhecer os principais envolvidos nesse setor e também os dois eventos anuais que estabelecem o calendário de estreias que irá funcionar ao longo do ano. No domingo (28), descubra quem fica com a maior parte da grana que você deixa na bilheteria: o distribuidor, o exibidor ou o produtor do filme? E vem muito mais por aí. Aguarde! (Renata Reps)