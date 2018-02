O meio é o fim

Um Doce Olhar é o terceiro filme do turco Semih Kaplanoglu sobre Yusuf. No primeiro (Ovo), o personagem era um homem feito. No segundo (Leite), um jovem. Agora, é um garoto que tenta lidar com seus sentimentos. Note que Kaplanoglu não se importa de começar pelo fim. Ou que você comece pelo começo: a trilogia pode ser vista em qualquer ordem, diz. Ouça a sugestão. Não espere pelo fim de ‘Um Doce Olhar’. Deixar-se levar por suas imagens belas e sua narrativa sutil é a melhor forma de aproveitá-lo.

