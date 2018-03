O crítico e o figurino

A dois dias da premiação mais importante da indústria do cinema (dom., 22h), muitos já fizeram suas apostas. Na categoria de melhor figurino, os indicados são O mundo imaginário do Doutor Parnassus, Bright Star, Coco antes de Chanel, Nine e The young Victoria. O Moda fez um resumo de cada um e chamou Rafael Barion (na foto), editor do Guia e crítico de cinema, para nos responder, afinal, se quando um crítico vê um filme, o figurino entra naturalmente nos critérios de avaliação. Leia aqui. Para ajudar no palpite, relembre os vencedores das últimas edições.

