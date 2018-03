Muito tempo para pouca produção

O que leva um diretor a ficar tanto tempo por conta de um único filme? Tem gente que acha que a produção deve ser mais rápida e que o papel desses profissionais é lançar um grande número de obras de boa qualidade sim, mas no menor intervalo de tempo possível. Alguns têm outra opinião: há quem considere que, às vezes, dez anos são necessários para elaborar um roteiro sensacional, com filmagem espetacular e pós-produção que beire o perfeito – como é o caso de James Cameron, em Avatar, que levou anos criando o alfabeto Na’vi e a cultura do planeta Pandora, além de ter de esperar uma década para que a tecnologia 3D alcançasse seus planos megalomaíacos para o ano de 1994.



David Fincher vai filmar a história do jogador de xadrez Bobby Fisher

David Fincher, diretor de Seven – Os Sete Crimes Capitais (1995), Clube da Luta (1999) e O Curioso Caso de Benjamin Button (2008) bem que poderia ser um pouco mais veloz entre uma produção e outra. Ele fez filmes menores entre esses grandes sucessos, mas, para as obras primas, ele demora muito tempo. Longe da Paramount, distribuidora dos seus dois últimos filmes, ele anunciou ontem que vai dirigir um novo longa feito pela Columbia Pictures. Pawn Sacrifice vai contar a história do legendário jogador de xadrez Bobby Fisher, que venceu os primeiros campeonatos aos 13 anos, participou de um mundial aos 22 e quebrou com a hegemonia russa no esporte, tornando-se um grande herói americano.

A pergunta é: de quanto tempo um filme de sucesso precisa para ficar impecável? Desde o lançamento de O Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei (2003), os fãs aguardam ansiosamente a chegada de O Hobbit, que é na verdade o primeiro dos livros de J. R. R. Tolkien. Peter Jackson, no entanto, teve vários entraves legais e, até hoje, as filmagens ainda não começaram – ele previu um mínimo de 14 meses para que elas sejam concluídas. O que pode ser feito para acelerar esse processo e não comprometer a qualidade dos filmes? Dê a sua opinião e aguarde os próximos posts.