O vencedor como Melhor Roteiro Original é Guerra ao Terror (The Hurt Locker, EUA, 2008)

Outros indicados:

Bastardos Inglórios | Inglorious Bastards, EUA/Alemanha, 2009

O Mensageiro | The Messenger, EUA, 2009

Um Homem Sério | A Serious Man, EUA, 2009

Up – Altas Aventuras | Up, EUA, 2009