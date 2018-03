O prêmio vai para Preciosa: Uma História de Esperança (Precious: Based On the Novel Push by Sapphire, EUA, 2009)

Outros indicados:

Distrito 9| District 9, Nova Zelândia/África do Sul, 2009

Educação| An Education, Reino Unido, 2009

In the Loop| In The Loop, Reino Unido, 2009

Amor Sem Escalas| Up in the Air, EUA, 2009