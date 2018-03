O vencedor é Guerra ao Terror (The Hurt Locker, EUA, 2008)

Outros indicados:

Avatar| Avatar, EUA, 2009

Distrito 9| District 9, Nova Zelândia/África do Sul, 2009

Bastardos Inglórios| Inglorious Bastards, EUA/Alemanha, 2009

Preciosa: Uma História de Esperança| Precious: Based On the Novel Push by Sapphire, EUA, 2009