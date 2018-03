Avatar (Avatar, EUA, 2009) é o vencedor desta categoria.

Outros indicados:

Mundo Imaginário do Dr. Parnassus| The Imaginarium of Doctor Parnassus, França/Canadá/Reino Unido, 2009

Nine| Nine, EUA, 2009

Sherlock Holmes| Sherlock Holmes, Reino Unido/Austrália/EUA, 2009

The Young Victoria| The Young Victoria, Reino Unido/EUA, 2009