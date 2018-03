O Oscar de Melhor Curta-Metragem vai para The New Tenants (The New Tenants, Dinamarca, 2009)

Outros indicados:

The Door | The Door, Irlanda, 2008

Instead of Abracadabra | Instead of Abracadabra, Suécia, 2008

Kavi | Kavi, Índia, 2009

Miracle Fish | Miracle Fish, Austrália, 2009