O francês Logorama (La Vie Des Marques, França, 2009) ganha Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

Outros indicados:

Café Expresso| French Roast, França, 2008

Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty| Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty, Irlanda, 2009

A Dama e a Morte| La Dama y La Muerte, Espanha, 2008

A Matter of Loaf and Death| A Matter of Loaf and Death, Inglaterra, 2008