O country The Weary Kind venceu o Oscar de Melhor Canção pelo filme Coração Louco (Crazy Heart, EUA, 2009).

Outros indicados:

Almost There | A Princesa e o Sapo/The Princess and The Frog, EUA, 2009

Down in New Orleans | A Princesa e o Sapo/The Princess and The Frog, EUA, 2009

Loin de Paname | Paris 36/Fauborg 36, Paris, 2009

Take It All | Nine/Nine, EUA, 2009