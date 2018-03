Sandra Bullock (Um Sonho Possível/The Blind Side, EUA, 2009) é a vencedora deste prêmio.

Outros indicados:

Helen Mirren| The Last Station, Alemanha/Rússia/Inglaterra, 2009

Carey Mulligan| Educação/An Education, Reino Unido, 2009

Gabourey Sidibe| Preciosa: Uma História de Esperança/Precious: Based On the Novel Push by Sapphire, EUA, 2009

Meryl Streep| Julie & Julia/Julie & Julia, EUA, 2009