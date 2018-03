O ator Robin Williams anuncia a vencedora da categoria Melhor Atriz Coadjuvante: Mo’Nique (Preciosa: Uma História de Esperança/Precious: Based On the Novel Push by Sapphire, EUA, 2009)

Outros indicados:

Penélope Cruz| Nine/Nine, EUA, 2009

Vera Farmiga| Amor Sem Escalas/Up in the Air, EUA, 2009

Maggie Gyllenhaal| Coração Louco/Crazy Heart, EUA, 2009

Anna Kendrick| Amor Sem Escalas/Up in the Air, EUA, 2009