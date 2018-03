Cameron Diaz e Steve Carell anunciam a Melhor Animação do Oscar: Up – Altas Aventuras (Up, EUA, 2009)

Outros indicados:

Coraline e o Mundo Secreto | Coraline, EUA, 2009

O Fantástico Sr. Raposo | Fantastic Mr. Fox, EUA, 2009

A Princesa e o Sapo | The Princess and the Frog, EUA, 2008

O Segredo de Kells | The Secret of Kells, França/Bélgica/Irlanda, 2009