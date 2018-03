Leve seu bebê para ver um Almodóvar

Pode ser que levar seu filho ao cinema seja um processo pouco fácil. E escolher qual sala ou tipo de filme em que ele ficará mais a vontade também necessite de certo planejamento. A partir de hoje, o Cinema começa uma série de posts sobre o complexo (ou sala) ideal para cada faixa etária. Convocamos Fernanda Araujo, repórter da seção ‘Crianças’, no Guia, para dar uma mãozinha.

De 0 a 18 meses| Batizadas de CineMaterna (ou Mamãe a Bordo, na rede Cinemark), as sessões para bebês são projetadas especialmente para o conforto dos pequenos: trocador de fraldas na sala, ar condicionado menos gelado, som mais suave e ambiente levemente iluminado. Levar os irmãos mais velhos não é permitido, mas, de tempos em tempos, a equipe do CineMaterna promove sessão familiares onde todos são bem-vindos.

As atividades em São Paulo ocorrem no Espaço Unibanco, Frei Caneca Unibanco Arteplex, Cine TAM e Cinemark Market Place. Hoje (4), estreia no Cinemark Villa-Lobos, às 14h, com o filme Simplesmente Complicado. E acontece também em outras cidades, como Santo André, Campinas, Santos, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. Escolher o filme também é possível: no site da ONG dá para votar nos títulos que serão exibidos. Quais títulos? Para adultos, claro, já que os pequeninos não podem comentar as cenas após a sessão. (Bem, pelo menos não na nossa língua.) (Fernanda Araujo)