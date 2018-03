Julia Roberts vai amar (e rezar)

Nem Julia Roberts aguenta essa história de viver entre um namoro e outro. Baseado no best-seller da americana Elizabeth Gilbert, Comer, Rezar e Amar já tem o seu trailer oficial. A história da mulher que, depois de duas grandes desilusões amorosas, resolve tirar um ano sabático entre Itália, Índia e Indonésia vai gerar ainda mais identificação quando protagonizada pela pretty woman mais querida de Hollywood. E, claro, com as participações especiais de Javier Bardem como mocinho e Brad Pitt na produção.

Confira uma amostra do que vem por aí. A estreia brasileira está prevista para o dia 24 de setembro.