Mãe, quero ver filme em 3D!

A última parte da série sobre as sessões mais indicadas para crianças de diferentes idades é dedicada aos quase pré-adolescentes.

Acima dos 8 anos

A partir desta idade, as crianças já começam a sentir o desejo de 1.’estar na moda’ e 2.ser aceito pelos amiguinhos. E não tem jeito: a moda agora é mesmo o 3D (confira a série de posts sobre o tema).

Alguns pais ficam preocupados se a técnica de projeção, que exige óculos especiais, força a visão. No caso de seu filho for do tipo que não para quieto, sim. O desconforto visual é maior para quem muda constantemente o ângulo. E quem tem estrabismo ou graus elevados de miopia e astigmatismo pode se sentir mais cansado após a sessão, já que pode haver mais dificuldade para focar as imagens que saltam da tela.

Mas os efeitos colaterais costumam ser sutis – e não apagam a boa memória de uma divertida sessão em família. A boa notícia é que há mais de dez filmes agendados para serem exibidos em 3D ao longo do ano. Anote na agenda a estreia de alguns deles (as datas estão sujeitas a alterações). (Fernanda Araújo e Marcel Nadale)

Como Treinar Seu Dragão | 26 de março

Alice no País das Maravilhas | 23 de abril

Batalha por T.E.R.A. | 21 de maio

Fúria de Titãs | 21 de maio (pode ser um pouco assustador para os muito novos)

Toy Story 3D | 25 de junho

Shrek Para Sempre (foto) | 9 de julho

Meu Malvado Favorito | 6 de agosto

Cães e Gatos 2 | 3 de setembro

Around the World in 50 Years (título provisório) | 29 de outubro

Megamente | 3 de dezembro

Tron Legacy (título provisório) | 10 de dezembro