E Rita Buzzar votou no…

Depois de Laís Bodanzky, Carlos Reichenbach e Uli Burtin, a produtora Rita Buzzar é a convidada do Cinema para discutir a qualidade das salas de São Paulo. Ela sabe muito bem que cinema não pode se parecer com TV: já trabalhou em novelas, como Ana Raio e Zé Trovão (1990), e em filmes, como Olga (2004) e Budapeste (2009).

Qual cinema de SP fez a melhor projeção de um filme seu?

As melhores sessões do Budapeste que vi foram no Arteplex Frei Caneca, no Shopping Jardim Sul e no Reserva Cultural.

E qual deixou a desejar nesse item?

Faz tempo que não vou em um cinema ruim e, quando tive experiências desagradáveis, procurei não voltar. Evito até pensar neles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quais salas da cidade você costuma frequentar?

Vou ao Cinemark Iguatemi e ao Frei Caneca pela proximidade com a minha casa. Quando estou aborrecida, vou ao Bourbon Imax, assistir aos filmes 3D e esquecer da vida. E gosto do Reserva, que tem projeção de qualidade e programação diferenciada.

Que dicas você daria para o público avaliar a qualidade de projeção de um filme?

Acho importante checar, nos primeiros minutos, se a cópia não está riscada, se está tudo focado e se a projeção não é muito escura. E verificar o som: se tem chiados, se há áreas da plateia em que se ouve pior e se as vozes dos atores estão muito graves. Outra coisa que perturba é quando o sistema de isolamento sonoro não é bom e o áudio da sala ao lado invade. Um outro detalhe que me incomoda é quando o cinema acende as luzes logo depois que o filme termina. Acho meio estraga-prazer. O tempo dos créditos finais é bom para prestigiar o elenco e a equipe técnica, além de dar aquela primeira refletida sobre o filme. As sensações e emoções desses momentos são sempre importantes. (Renata Reps)