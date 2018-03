Os envelopes com os vencedores da 82ª edição do Oscar 2010 já estão no Kodak Theatre, especificamente dentro destas duas malas. Acompanhe todo o resultado aqui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.