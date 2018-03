E o Oscar (das salas) vai para…

A equipe do Guia visitou os 46 cinemas do circuito paulistano e inspecionou cada detalhe – da qualidade da projeção à limpeza dos banheiros; da simpatia da equipe à variedade de quitutes na bonbonnière. O resultado é o especial 6º Oscar das Salas de Cinema, que circula hoje (5) com o Estadão.

Quem sagrou-se o grande campeão? Você pode conferir o resultado no nosso site especial, que mostra a pontuação de cada concorrente nas seis categorias avaliadas – sala, poltrona, bonbonnière, instalações, bilheteria e equipe. Cada valor é acompanhado dos prós e contras apontados por nossos jurados.

Você também pode fazer sua própria avaliação – virtual – com os vídeos de todos os cinemas e dizer se concorda com o nosso resultado. Confira o tamanho da tela, a qualidade da poltrona, a beleza do saguão – tudo sem sair de casa. Assim, da próxima vez que for ao cinema, só vai ter surpresas com a trama do filme, e não com a qualidade da sala. Mas, antes, deixe aqui sua opinião.