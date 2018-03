DVD sem graça

A Fox divulgou a notícia que todo fã de Avatar esperava: o DVD e BluRay do filme serão lançados em 22 de abril, data comemorativa do Dia da Terra. A escolha tem muito a ver com a mensagem de conscientização ambiental que o filme pretende trazer e tem como objetivo ser mais um dos acontecimentos que marquem a data no calendário internacional. Mas se os fãs queriam extras, detalhes, se saíam das salas de cinema sussurrando que “seria tão legal ver um DVD com cenas que foram cortadas na edição final”, vão ter que esperar mais um pouco.

Pois é. Mesmo que o momento de assistir à maior bilheteria da história no conforto do próprio sofá esteja próximo, o que o espectador vai ver é exatamente o mesmo que viu no cinema – só que na versão 2D, é claro, já que a previsão da chegada do DVD 3D às lojas fica para 2011. Em novembro, a distribuidora promete uma “Ultimate Edition”, esta sim, com todos os detalhes que o público realmente quer.

O que isso tudo quer dizer? Que os fãs mesmo, aqueles de carteirinha, que se vestiram de azul no Oscar e morreram de desespero ao ver seu filme perder o prêmio, vão precisar comprar o mesmo produto TRÊS vezes se quiserem ver tudo o que James Cameron produziu nesses dez anos. Esse é um dos primeiros e mais inesperados casos de grandes obras cinematográficas a chegar à versão de DVD sem nenhum dos bônus normalmente oferecidos. Vantagem mesmo, só para a distribuidora. (Reuters e Los Angeles Times)