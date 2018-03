Depois da vida

(Este é o quarto post da série de resenhas publicadas no Guia do Estadão sobre filmes que concorreram ao Oscar e estão em cartaz)

Um Olhar do Paraíso | The Lovely Bones, EUA/Reino Unido/Nova Zelândia, 2009

Indicação | Melhor Ator Coadjuvante, para Stanley Tucci.

Peter Jackson já pode devolver o Oscar que ganhou por O Senhor dos Anéis: Um Olhar do Paraíso, seu novo trabalho, é provavelmente o filme mais mal-sucedido da temporada do Oscar deste ano. Baseado no best-seller de 2002 de Alice Sebold (The Lovely Bones), o longa fala de uma garota (Saoirse Ronan) que, após sermorta por um maníaco, observa a família e seu assassino de uma espécie de purgatório.

Jackson escolheu um elenco talentoso (que tem Rachel Weisz, Susan Sarandon, Mark Wahlberge Stanley Tucci), mas não percebeu que, desta vez, extravagâncias visuais não dariam conta de narrar a história. Desarticulado, o longa hesita entre um suspense,um drama de família e um drama metafísico, enquanto sua personagem recita um livro de auto ajuda do purgatório – que parece feito por um fã de Ghost – Do Outro Lado da Vida que ganhou um tutorial de manipulação de CGI (imagens geradas por computador) e um catálogo de fotos de David La Chapelle. (RafaelBarion)