Alice e Anthony contra o diabo

O veterano Anthony Hopkins viveu um homem perturbado em O Silêncio dos Inocentes (1991) e precisou enfrentar um vampiro poderoso em Drácula de Bram Stoker (1992). Agora, luta contra 0 diabo como o padre Lucas de O Ritual, de Mikael Håfström. Além de lidar com forças demoníacas, o protagonista também precisa convencer o jovem aprendiz Michael (Colin O’Donoghue) e a jornalista Angeline (interpretada pela brasileira Alice Braga) de que a prática do exorcismo faz sentido. Baseado no livro de Matt Baglio (que relata fatos supostamente reais), o filme discute a crença na existência do demônio e na possibilidade expulsá-lo de corpos humanos. “Gosto do roteiro porque aborda um tema controverso e que as pessoas não costumam discutir”, disse Alice, em entrevista à TV Estadão. Luiza Wolf

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.