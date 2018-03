Achados e perdidos

(Este é o sétimo post da série de resenhas publicadas no Guia do Estadão sobre filmes que concorreram ao Oscar e estão em cartaz)

O Mensageiro | The Messenger, EUA, 2009

Indicações | Melhor Ator Coadjuvante, para Woody Harrelson; Melhor Roteiro Adaptado, para Alessandro Camon e Oren Moverman

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ferido em um combate no Iraque e atormentado pela experiência da guerra, o sargento Will Montgomery (Ben Foster) volta aos EUA e ganha, de seus superiores, o ‘privilégio’ de poder comunicar aos parentes dos soldados mortos que seus filhos não vão voltar para casa. O Mensageiro, trabalho de estreia de Oren Moverman, é um filme que fala de um aspecto da guerra, mas é também uma história sobre três personagens moldados por perdas e ausências: Will, que nunca se sentiu filho de seus pais, seu chefe imediato Tony (Woody Harrelson), um militar solitário, e Olivia (Samantha Morton), que perdeu o marido – e de quem o sargento começa a se aproximar. Enquanto Will e Tony cumprem a sua tarefa de entrar em contato com as famílias dos soldados e vão se deparando com reações diversas – narradas em belas cenas -, começam também a enfrentar seus próprios fantasmas. Harrelson está indicado ao Oscar, mas são Foster e Samantha que mais mereciam estar concorrendo. (Rafael Barion)

*Publicado no Guia de 19/2/2010