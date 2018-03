A cerimônia está no ar

Acaba de começar a cerimônia de premiação do Prêmio da Academia. Depois de uma performance musical, os atores Steve Martin e Alec Baldwin iniciaram a sessão de piadas (que nem sempre fazem sentido na tradução simultânea). A atriz Meryl Streep foi citada por Martin como “a que mais recebeu indicações ao Oscar de melhor atriz.” E continuou: “Ou como eu prefiro dizer: a que acumula mais derrotas.”

