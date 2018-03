ZZTop num papo sobre poker

A voz dos três é haaaaaaaaaalucinante, uma loucura loka de boa. Nesse vídeo, durante um jogo de poker, os ZZTop lembram o começo da carreira, quando eram do American Blues, tinham cabelo azul e praticamente não podiam ir a nenhum lugar. Bill Gibbons entra na roda e… “Just walked all in, so…bet!”

“Cabelo azul nos 60’s? Era além da conta”, lembra Gibbons. “Lembro que tínhamos que voltar para o hotel e a tinta azul do cabelo acabava manchando as fronhas; isso nos custava U$ 2 extras. E não tínhamos os U$2!!” Joseph Dusty Hill, o baixista, emenda: “É…não podíamos pagar, então chamava Bill para hang out em casa e ele chegava com uma garrafa de um vinho trágico; ruim.” Hill chama os partners e, nessas de beber vinho bagaceiro, viravam a chave e… black out.

No papo lembram do primeiro show, do baixo esquecido na primeira gig, da influência de T.Moon Walker, BBKing, Freddie King, Keith Richards, do show com os Stones em 72, dos tempos de bota e blue jeans. E bla bla bla.

Na íntegra, o papo in english:

E porque vale a pena, vamos ouvir Sharp Dressed Man? Aqui…