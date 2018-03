Transparência Total

O que tem demais essa foto de Dilma? Teoricamente, nada – e passou despercebida pela press. Só que o fato da candidata a presidência usar bolsa Kelly da Hermés provocou a ira dos Facebookers. Uma chuva incontrolável de posts negativos que, doa a quem doer, goste (ou não) quem gostar, mostra que os tempos são de Transparência Tirânica.

Os posts do Facebook são do gênero: “Como assim uma ex-guerrilheira de Hermés?”; “Se ela disser que é falsa está estimulando pirataria; se for presente é caro demais para um ministro aceitar” e… o TIRO: “com o valor de uma bolsa dessa dá para pagar 273 bolsa- família.”

De fato, Calculo correto, se considerarmos o benefício de R$ 95 pago a uma família de 3 pessoas em situação de extrema pobreza. Uma Kelly custa R$ 26 mil na Hermès do Cidade Jardim.

Os posts são inegavelmente NEGATIVOS. Publiquei na coluna do jornal justamente para explicar o conceito de Transparência Tirânica e recebi de um leitor o seguinte email : “Vai para o tanque, Dona Chris. Somos Lulistas, Dilmistas. COM BOLSA ou SEM BOLSA é Dilma no primeiro turno. Você vai ter que engolir!” Claramente é um petista ofendido. E o que é que eu, Chris Mello, posso fazer? Sinal dos tempos. Tempos de… transparência tirânica.

A web deu a consumidores o PODER de opiniar. Pense como ficou mais fácil comparar preços; e no quanto você confia em posts de conhecidos – muitas vezes você mais do que em propaganda tradicional.

Esse movimento em direção a total transparência só tende a crescer porque O MUNDO está atrás do melhor, do mais barato, mais ético, mais legal.

Pesquisa da Nielsen Global Online feita com 25 mil consumidores de 50 países mostra que: “90% dos consumidores online confiam em recomendações de gente que conhecem; 70% confia na opinião de consumidores online.” Isso torna críticas uma poderosa arma de propaganda. Não é à toa: principalmente depois de uma crise econômica, queremos PODER CONFIAR. Quem não quer sentir-se em controle; saber de fato o que acontece para fazer a MELHOR escolha? Você, eu, TODO O MUNDO.

A tendência da transparência tirânica explica:

Porque artistas pop postam comentários no Twitter? para terem controle de sua imagem. Com um tweet é mais fácil neutralizar o efeito de uma mentira ou do que é ventilado por aí.

Meio mundo se acha viúvo de Curt Cobain e ama destruir Courtney Love. Só que enquantoesse povo insistia que o reboot do Hole seria um blefe… pelo Twitter, Love mostrava o figurino, capa, pedia opiniões e dava as dela, mesmo que polêmcias. Tudo em Tweets. Foi num deles que ouvi Samantha, a música de debut da nova fase do Hole que vai, sim, rolar. Só confio em info de Twitter.

Porque as marcas do mercado tradicional estão aumentando sua presença na web? para estar mais perto desses consumidores e, assim, corrigir mais rapidamente algum erro.

Porque o Axel Rose desse vídeo é genial? porque ele é Warren Buffet. Um dos mais poderosos empresários do globo, CEO da Berkshire Hattaway, dona da seguradora Geico. Na nova campanha da Geico, filmada na sede da seguradora, todos os empregados participam – e o próprio faz uma ponta no clipe. Dá a sensação de que ele é um boy-at-next-door. Abs fab