Quero saber o que você acha do Lions?

Quero saber sua opinião, leitor, sobre o clube porque fui uma vez. E estou sofrendo para ir de novo. Chato parar o carro nos estacionamentos mequetrefes em torno do clube. Hoooras para pegar o carro. E não ando com paciência para lugar sem bom serviço. Mas está sou eu hoje. Amanhã? tudo pode mudar. E vamos combinar? o lugar tem seu charme. E ninguém merece a cruz quando abre portas porque aberturas são caóticas.

O clube é de fato bem cenográfico. E lindo. Fabrizio Rollo, editor de estilo da Casa Vogue fez. A vista é es-pe-ta-cu-lar do balcão, de onde se vê uma bem iluminada cúpula da Catedral da Sé. E é muito interessante o fato de não haver placa na porta e de ter sido mantida a entrada original do prédio, que foi constrído por Guilherme, irmão de Anita Malfati. Daí suspeita da história dos azelejos… que o Iphan analisa serem ou não de autoria de Anita. E bem que podem ser porque, quando o prédio foi construído, as indústrias Matarazzo estavam produzindoséries de azulejos-de-artista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A surpresa, quando entramos no lugar, é ainda melhor. Fui ao Lions um dia antes de abrir – e acho que ficaria mais simpático com menos gente. Acreditei que Facundo, Cacá e Augusto tivessem punch para reunir gente mais diversa. Mas seja pelas imagens que chegam à redação ou comentários, têm ido ao Lions a turma do mailling society – aqueles que entram para os maillings de promoters e muitas vezes não têm NADA . Até agora o que senti é que o lugar é um bem-bolado do público do Vegas com o do Royal. E ponto. E acho isso uma pena porque com aquela vista e a ambiance, seria incrível se em parte do bar o som fosse easy-listening . Para bater bater-papo e tomar um Dry Martini, sabe? A pista ferveria de qualquer maneira na sala 3-D pensada pelo Facundo.

Eu realmente acreditei nesse projeto. Os donos, Caca Ribeiro, Facundo e Augusto A. Botelho são caras que sabem de noite porque produzem festa, criaram a movimentação do Baixo Augussta e a Clash, respectivamente. Só que por mais lindo que seja o lugar, se alguém pretende, de fato, ter um lugar que funcione como ‘Baretto jovem’ tem que ter… serviço premium e uma boa cozinha.

Posto que há pessoas que estão amando o lugar… aviso que sexta tem a Buati, uma das festas produzidas pelo stylist carioca José Camarano. Na cabine de som, o residente Gustavo Tatá apresenta a dupla formada por Rodrigo Peirão e Badenov (ou Alexandre Ostrovsky para os íntimos). O artista plástico Rick Castro e a stylist Renata Abade completam o line up com um set animado recheado de música pop. Então imagine o deboche abravanation. O Rick é óóóóóótemo.

Argento e Camarano. Foto boa, sensorial, não é?

Pelo sim, pelo não… endereço é Av. Bridadeiro Luiz Antônio, nº 277, 1 andar. Se você for, plisssss, gostaria de saber o que achou….