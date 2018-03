Alice, Alice, Alice

Já viu o filme do Tim Burton? Achei a atriz russa que faz Alice é a derrota do filme. Tem a mesmíssima expressão do incício ao fim. Uma decepção. Its all about looks do Chapeleiro Maluco e da Rainha de Copas. Fato é que desde que anunciada a versão de Tim Burton, o tema No País das Maravilhas virou… “o” tema de inspiração para produtos de consumo.

A velha cena da Rainha de Copas jogando criquet? na versão de Tim a bola do jogo é um hedhog ou… ouriço pigmeu africano – um mamífero que mudou pouco em 15 milhões de anos e é da subfamília Erinaceinae, com 17 espécies naturais da Europa e Ásia. O nome hedghog apareceu em literatura por volta do ano 1450. Não tem a ver com porco-espinho porque não soltam espinhos venenosos. O pêlo é duro e arrepiado por excesso de queratina. Mas perdem os espinhos se estressados. Esse bicho fofo é boêmio. Se esconde de dia, se encolhe, corre que nem loucos e se alimentam de larvas. Ou melhor… se alimentavam… quem tem em apartamento pode dar tranquilo ração de gato. É… de gato porque o sistema digestivo é parecido. E eu sei tudo isso porque vasculhei o País e encontrei em BH o Zé Roberto de quem eu comprei um por R$ 500. Chega de avião daqui 5 dias. É o único criador, já que há 15 anos a importação dos pigmeus foi proibida como toda de animais exóticos. Olha só:

E indecente de gordo

Eu dou o telefone do Antonio criador: 0 X (31) 9168-2131

HStern

Os designers da H.Stren fizeram uma série de anéis, pois consideram mais difícil criar algo surpreendente nestas peças, já que a área de trabalho é sempre reduzida. Lewis Caroll criou uma Alice que cresce e encolhe, certo? Por isso, as joias da H.Stern foram criadas em dois tamanhos: “dimensão humana” e “dimensão extraordinária”. Os anéis extrapolam tudo o que já se viu em termos de joalheria, chegando a medir mais de 10cm de altura – e cheios de detalhes.

Cheshire Cat: o gato fictício de Alice foi reproduzido em detalhes numa pequena escultura de ouro com banho de esmalte azul e aparece sobre um emaranhado de galhos de ouro e diamantes. Detalhe: o sorriso do gato de ouro recebeu um tratamento especial com tinta fluorescente e, assim como no filme, brilha no escuro.

Pássaro de Topiária: no filme, plantas recortadas artisticamente formam um jardim de topiárias. Dali, o time da H.Stern tiraram pássaro feito de folhinhas de ouro, soldadas uma a uma e recobertas por esmalte verde.

Rosas Falantes: as rosas do jardim de Alice foram esculpidas em ouro nobre e têm acabamento em esmalt preto, salpicado de diamantes.

Floresta de Cogumelos: A floresta de cogumelos mevou à criação de cogumelos de ouro esmaltado em cores e texturas que lebram as naturais. Para reproduzir os tons do filme, foram testadas dezenas de cores na parte interna e externa dos anéis. Alguns são recobertos por diamantes.

As criações da H.Stern, cada uma disponível em dois tamanhos, estarão à mostra em meados de abril, na loja do Shopping Cidade Jardim. À venda apenas sob encomenda.