X-9 Paulistana inaugura nova quadra e lança enredo 2013

Em noite festiva no último sábado, a Escola de Samba X-9 Paulistana realizou evento com múltiplas finalidades: inaugurou sua nova Quadra de Ensaios, apresentou o Enredo 2013 e a equipe carnavalesca que conduzirá os trabalhos rumo ao próximo Reinado de Momo Paulistano.

Despejada da Parada Inglesa

O presidente Manuel Gaspar salientou que “infelizmente com a postura do Ministério Público em tirar a X-9 Paulistana do local da antiga quadra, na Av. Luiz Dumont Vilares, no bairro da Parada Inglesa, zona norte de São Paulo, onde estávamos bem localizados e instalados e vivemos momentos felizes na conquista de títulos, realização de ensaios, eventos grandiosos e atendimento social e cultural para nossa comunidade e pessoas carentes da zona norte, tivemos que procurar um outro local para darmos sequência à história de nossa Escola de Samba”. Disse ainda Gaspar que a informação que passaram para sua entidade é que no local da antiga quadra será construída uma praça pública. “Ficaremos fiscalizando e cobrando das autoridades”, disse Gaspar ao blog.

Novo espaço

“Estamos inaugurando a nova quadra em espaço particular locado com recursos próprios na Rua Ité, 77, zona norte, com 800 metros quadrados nas proximidades da Ponte da Vila Guilherme e Marginal Tietê, sentido bairro-cidade que ainda está em fase de reforma, portanto faltando muita coisa para ser concretizada, onde esperamos poder superar as dificuldades e partir para a realização de grandes eventos, ensaios, ações culturais, sociais e conquistas carnavalescas em São Paulo, enquanto não conseguimos novo espaço público para a instalação da escola”, finalizou o presidente da entidade.

Enredo 2013

A X-9 Paulistana aproveitou o momento para também apresentar sua nova equipe de carnaval para 2013, bem como lançar o enredo para o próximo ano. O carnavalesco Flávio Campelo, que por dois anos consecutivos assinou parceria nos temas da escola, será o responsável único pelo enredo “Se Para Ter Diversidade Basta Viver com Alegria, Sorria Pois São Paulo Hoje é só Harmonia”.

Campelo nos disse que o tema falará da alma do povo paulistano que é a mistura de todos os povos. São Paulo o berço do mundo, e este berço sendo o coração do País, uma nação chamada Brasil. “É um enredo onde se fala da gente, do povo e da humanidade com essência, onde tudo que se fala desta humanidade é com harmonia, paz, amor, felicidade, alegria, fraternidade, enfim é a X-9 abraçando o mundo”, enfatizou Campelo.

Por ser um tema bastante abstrato, o carnavalesco disse que esta buscando várias inspirações e elementos para transformar o abstrato como algo concreto. “O que está na alma da gente, uma inspiração da gente muito fascinante, porque está mexendo com algo sobrenatural, algo que não existe de forma concretizada, mas que na verdade todos nós sabemos o que é. Então em nosso desfile todo mundo se deparará com elementos que se associarão com todas estas questões que me referi”, completou Flávio Campelo.

Comissão de frente

Yascara Manzine, coreógrafa da comissão de frente da X-9 Paulistana se referiu ao Blog do Candinho a respeito de seu trabalho com a apresentação do enredo. Disse Yascara: “A gente, a partir de agora, já começa a pensar várias coisas, mil ideias para afunilar as questões e se chegar a um bom resultado prático daquilo que se levará para a avenida no carnaval. Espero ter uma boa equipe para a comissão de frente e buscar inspiração para executar meu trabalho em busca de garantir um grande espetáculo para a X-9 Paulistana no carnaval 2013”.