Vai-Vai terá patrocínio para homenagear as mulheres

A Vai-Vai, campeã do carnaval paulistano deste ano, apresentou na noite da ultima terça-feira o enredo “Mulheres que brilham” para o desfile de 2012. A vice-prefeita Alda Marco Antonio, a apresentadora e madrinha da escola Ana Hickman e a atriz Adriana Lessa foram os destaques do evento que marcou oficialmente a largada da agremiação do Bexiga rumo ao carnaval do próximo ano. O maestro João Carlos Martins, o homenageado do enredo “A Musica Venceu”, que levou a Vai-Vai ao título deste ano, esteve no evento. Ele afirmou que vai desfilar e tocará prato na bateria comandada pelo Mestre Tadeu.

O presidente Darly Silva, o Neguitão, disse que a Vai-Vai inovará neste ano por conta do seu patrocinador, a Bombril. O enredo vai retratar mulheres que se destacaram em muitas áreas, também desde a idade da pedra até a eleição de Dilma Rousseff .

“Pesquisei várias personagens: a índia Paraguaçu, a estilista Zuzu Angel, a atriz Leila Diniz, as cantoras Elis Regina e Dalva de Oliveira e outras de diversos segmentos”, disse o carnavalesco Alexandre Louzada. “Será um tributo à mulher e grandes nomes serão lembrados no desfile.”