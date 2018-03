Vai-Vai contrata Cahê Rodrigues

Cahê Rodrigues será o Carnavalesco da Vai-Vai para 2013. Conceituado pela criatividade, será a primeira vez que atuará em São Paulo, mas diz o recém-contratado da escola do Bexiga que sempre observou o cenário paulistano com muita admiração. “Estou muito feliz com o convite, afinal, desenvolver um enredo na Vai-Vai é o sonho de muitos carnavalescos. Realmente uma honra”, comenta. O convite foi feito diretamente pelo presidente Darly Silva (Neguitão) e isso também contribuiu para a parceria. “Notei o entusiasmo e a alegria do presidente durante nossa conversa e isso me deixou ainda mais motivado”, acrescenta Cahê Rodrigues.

O carioca Cahê Rodrigues, 35 anos, é artista plástico, figurinista e um dos mais jovens carnavalescos da atualidade. Iniciou sua carreira como assistente do lendário Joãozinho Trinta em 1989. Autodidata, o artista assinou seu primeiro desfile em 1998, como carnavalesco. Com 15 anos de carreira, ele coleciona trabalhos em diversas escolas de samba do Rio Janeiro, dentre elas Unidos do Porto da Pedra, Acadêmicos de Santa Cruz, Caprichosos de Pilares, Portela e Acadêmicos do Grande Rio.

Em 2001, conquistou na Porto da Pedra seu 1º título com o enredo “Um sonho possível: crescer e viver agora é lei” pelo Grupo de Acesso A. No ano seguinte, estreou no Grupo Especial e atuou em outras agremiações. Em 2005, foi convidado para desenvolver o badalado carnaval de Notting Hill, em Londres, pela Quilombos do Samba, agremiação composta por imigrantes, inclusive brasileiros. No período de 2006 a 2008, atuou em duas grandes escolas cariocas. Nesse ínterim, foi também responsável pela organização artística e produção dos shows que antecederam a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos 2007 realizados no Rio de Janeiro.

Em 2009, estreou como carnavalesco da Grande Rio, onde permaneceu até o último carnaval. Vale destacar que em 2011 o trabalho estava 99% concluído, mas teve de ser reconstruído em apenas 26 dias, após incêndio na Cidade do Samba que atingiu principalmente o galpão da escola. Como prova de superação e dedicação ao carnaval e a toda comunidade da agremiação, o carnavalesco desenvolveu em 2012 o enredo “Eu Acredito em Você! E você?”, que classificou a escola em quinto lugar. O artista plástico estuda algumas propostas com a direção da Vai-Vai para o carnaval 2013, mas adianta que cuidará do trabalho “como um filho”, mantendo sua marca de luxo, grandiosidade e muitas surpresas.