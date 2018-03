Vai-Vai apresenta fantasias em homenagem às mulheres

Rumo ao carnaval 2012, a Vai-Vai apresentará neste domingo, dia 30 de outubro, os figurinos do desfile 2012. Com o enredo “Mulheres que Brilham – A força feminina no progresso social e cultural do país”, a escola do Bixiga fará uma homenagem à mulher em todos os segmentos, desde a pré-história à Presidência da República.

Segundo a direção da entidade, um tema escolhido com muito cuidado para apresentar o protagonismo feminino. “A mulher será retratada desde o tempo das cavernas até a conquista de sua independência. As mil e uma faces que garantiram seu direito à igualdade: Zuzu Angel, Leila Diniz, Índia Paraguaçu, Chica da Silva, Dandara, Anastácia, Ana Néri, Anita Garibaldi, Chiquinha Gonzaga, são alguns nomes dessa homenagem”, informa Alexandre Louzada, carnavalesco.

Pelo segundo ano consecutivo, ao lado da comissão de carnaval, Louzada promete surpreender a apoteose do samba com sua criatividade e ousadia peculiares.

São quase 81 anos de história que mantêm sua comunidade fidelizada ao pavilhão alvinegro. Por isso, o tema para 2012 é trabalhado com muito otimismo, disse Darly Silva, o Neguitão, presidente da agremiação mais vitoriosa do carnaval paulistano, que salientou ainda que a escola está engajada para apresentar um grande espetáculo ao público.

A abertura da festa será a partir das 19 horas na Rua São Vicente, 276, nas proximidades da Praça 14 Bis, na Bela Vista. Será feita pela Cia de Dança Vai-Vai, atividade do projeto social que recentemente foi premiado. Apresentação da bateria do Mestre Tadeu, com o samba de enredo cantado pelo intérprete Wander Pires. Informações(11) 3266-2581 – www.vaivai.com.br