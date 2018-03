Tucuruvi mantém peças-chave de sua equipe

A diretoria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi renovou a permanência para o carnaval 2013 de algumas das principais figuras da agremiação da zona norte paulistana. Estão nessa lista o mestre de bateria Adamastor, o carnavalesco Wagner dos Santos e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Róbinson da Silva e Thais Paraguassú.

O presidente Hussein Abdo Elselan (Jamil), informou ainda sobre a saída da Tucuruvi do intérprete Igor Vianna que, “em comum acordo”, deixou a escola. O dirigente agradeceu a dedicação e o empenho do intérprete. “Ele abraçou a nossa escola durante todo o período em que esteve conosco. Desejamos sorte e sucesso a ele em outra agremiação carnavalesca”, afirmou o presidente.

A reestruturação na Acadêmicos do Tucuruvi rumo ao próximo carnaval teve ainda a indicação do assessor da presidência, Adalton Abrantes, como diretor de Harmonia, que será o responsável pela formação de uma nova comissão. À frente da diretoria de carnaval estará Marcelo Japonês.

Em breve, a Tucuruvi deverá anunciar o nome do novo intérprete e o enredo para o carnaval 2013, entre outras novidades. Para outras informações sobre a Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi acesse: www.academicosdotucuruvi.com.br

