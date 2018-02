Santa Bárbara lança Projeto Voluntário Folião

A Escola de Samba Unidos de Santa Bárbara do Grupo de Acesso da LIGA Independente das Escolas de Samba de São Paulo criou o DAC – Departamento de Destaques de Alegoria, Destaques de Chão, Apoios de Destaques, Composições e Coordenadores de Alegorias, e por meio do diretor do departamento, J. Ivo Brasil, lança o “Projeto Voluntário Folião”

O objetivo, segundo Brasil, é lançar mão da Lei 9.608/98, que dispõe sobre a modalidade de trabalho voluntário em todo território nacional. Além disso, querem: incentivar a população de foliões em geral a praticar atos decidadania/voluntariado; formar novos públicos e platéias; estimular a reflexão sobre o carnaval enquanto cultura popular e fonte geradora de bens e/ou serviços; interagir e integrar o segmento carnavalesco as práticas já adotadas pelas grandes corporações/ empresas; proporcionar intercâmbios de conhecimentos e desmistificações relativas ao segmento proposto e resgatar a cidadania da população envolvida diretamente com o carnaval.

Ainda segundo palavras do diretor J. Ivo Brasil “…queremos nos antecipar e buscar soluções para antigos problemas inerentes ao departamento dos destaques de alegoria, destaques de chão e composições. Quem vive carnaval, como eu vivo, sabe que esses problemas existem antes, durante e depois dos desfiles”.

Sobre a questão da lei, o diretor esclarece que todos terão de assinar um Termo de Voluntariado e informa que “de acordo com o artigo 1º da referida lei, define-se trabalho voluntário toda atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade”.

Os interessados em participar do processo devem analisar as vagas, seus requisitos, suas competências, as contrapartidas, o período de inscrição que vai de 14/06/2012 a 31/07/2012, e só depois solicitar sua ficha de inscrição através dos seguintes meios:

E-mail: cdlicarnaval@gmail.com

Fones: (11) 98561738 ou (11) 54766772

VAGAS PARA VOLUNTARIADO

Apoios de Destaques – 20 vagas

Coordenadores de Alegoria – 6 vagas

REQUISITOS PARA APOIO DE DESTAQUE

Fácil adaptação a novos ambientes de trabalho;

Gostar de trabalhar em equipe;

Gostar de carnaval;

Ter atuado no segmento carnavalesco por pelo menos um ano;

Ser maior de 18 anos;

Não ter medo de altura;

Preferencialmente ter conhecimento de montagem e desmontagem de fantasias (não obrigatório mas desejável);

Foco no trabalho;

Ser ágil;

Gostar de desafios;

Não ter preconceitos com relação a sexo, cor, religião, filiação partidária, esportiva ou afim;

Ter disponibilidade de horário para reuniões (que acontecem geralmente nos fins de semana, mas que eventualmente pode acontecer durante a semana, no período da tarde ou da noite……estas reuniões podem se intensificar a medida que se aproxima o mês referente ao desfile);

Ser paciente e pró ativo;

Gostar de lidar com o público;

Ter conhecimento básico de informática/navegação na internet;

Ter ensino fundamental completo;

Já ter atuado como voluntário em outro segmento;

Ter fácil acesso a Escola de Samba Unidos de Santa Barbara que fica localizada na Rua José Cardoso Pimentel,1B – Itaim Paulista – São Paulo – SP

COMPETE AO APOIO DE DESTAQUE (a vaga é, preferencialmente, para o sexo masculino).

Assessorar o Destaque de Alegoria e/ou Destaque de Chão na montagem e desmontagem de sua fantasia, na concentração e dispersão ;

Auxiliar o Destaque de Alegoria na hora de colocar (na concentração) e tirar (na dispersão) sua fantasia na alegoria;

Ser responsável pelos pertences dos Destaques durante o desfile;

Auxiliar o destaque durante o carregamento de suas ferragens, roupas e acessórios que compõem sua fantasia, seja para chegada na concentração como na saída da dispersão;

REQUISITOS PARA COORDENADOR DE ALEGORIA (ambos os sexos)

Gostar de trabalhar em equipe;

Ter senso de liderança;

Ser maior de 25 anos;

Ter experiência no segmento carnavalesco (preferencialmente já ter atuado como Harmonia, Destaque ou Chefe de Ala dentro do segmento proposto);

Ter muito senso de responsabilidade e compromisso;

Gostar de lidar com o público;

Fácil adaptação a novos ambientes de trabalho;

Ser extremamente organizado;

Ter conhecimento de informática (Word, Excel, Navegação na internet/redes sociais……)

Ter ensino médio completo;

Já ter atuado em serviços voluntários em outro segmento;

Foco no trabalho;

Ser ágil;

Gostar de desafios;

Não ter preconceitos com relação a sexo, cor, religião, filiação partidária, esportiva ou afim;

Ter disponibilidade de horário para reuniões (que acontecem geralmente nos fins de semana, mas que eventualmente pode acontecer durante a semana, no período da tarde ou da noite……estas reuniões podem se intensificar a medida que se aproxima o mês referente ao desfile);

Ter fácil acesso a Escola de Samba Unidos de Santa Barbara que fica localizada na Rua José Cardoso Pimentel,1B – Itaim Paulista – São Paulo – SP

COMPETE AO COORDENADOR DE ALEGORIA

Assessorar a Direção do DAC em todas as atribuições referentes ao departamento e a montagem do carnaval/alegoria que estiver sob sua responsabilidade, bem como supervisionar as equipes de cada uma destas alegorias.

CONTRAPARTIDAS

Certificado de participação em trabalho voluntário;

Emissão de carta ou ofício que ateste a realização do trabalho voluntário para fins de comprovação de Atividade Complementar (no caso de estudantes universitários);

Fornecimento de camiseta específica para o desfile carnavalesco;Transporte para ida e vinda do local de desfile até o local de encontro da equipe;Alimentação para o dia de desfile;Emissão de carteirinha de associado da escola de samba;Liberdade de usar o espaço da escola de samba para realizar eventos que seja do interesse da comunidade e/ou equipe em que está inserido/a;