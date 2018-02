Rosas de Ouro e Vai-Vai começam a escolher o samba

A Rosas de Ouro e a Vai-Vai darão início nos próximos dias às eliminatórias do concurso que apontará o samba enredo que cada uma das entidades defenderá no carnaval do próximo ano.

Alguns compositores de ambas as escolas não estão satisfeitos com o pagamento de taxas de inscrições para participar das eliminatórias e o número de inscrições na Rosas de Ouro foi menor com relação aos anos anteriores. Na Vai-Vai também poderá ocorrer a mesma situação.

Para falar com relação a este fator ouvimos Angelina Basilio, presidente da azul-e-rosa e Fernando Penteado Diretor Geral de Harmonia da escola do Bixiga que também deram outras informações sobre os preparativos rumo a 2013.

A Rosas de Ouro com o tema “Condutores da Alegria” recebeu a inscrição de 11 sambas que participarão a partir da próxima sexta-feira, dia 3 de agosto, com início às 22h, das eliminatórias que apontarão no final do mês de setembro as composições finalistas do concurso que determinará o samba-enredo a ser defendido pela azul-e-rosa no carnaval 2013. A Quadra da Rosas de Ouro fica na Rua Coronel Euclides Machado, 1.061, Ponte da Freguesia do Ó.

Angelina Basilio, presidente da escola originária da Vila Brasilândia, disse ainda que os compositores alegam ter ficado caro para se fazer a produção do DVD e CD, escrever letras bonitas e o pagamento de taxa no valor de R$ 130,00 e isto tem sido fatores que dificultaram a presença de muitos sambas no concurso da Rosas de Ouro.

Angelina, no entanto, comentou que a escola precisa de apenas um samba e desta forma ela entende estar de bom tamanho a inscrição das 11 composições que darão condições para se fazer duas chaves de disputas bem feitas, para se brincar e fazer um concurso de samba enredo muito bacana.

Ainda segundo a presidente da Rosas de Ouro, simultaneamente ao concurso de samba enredo, a escola já deu início à construção dos carros alegóricos, fará o lançamento dos pilotos das fantasias das alas de enredos, enfim a montagem da escola. O evento mais forte antes da final do samba 2013, a ser realizado na quadra, será no dia 16 de setembro, quando acontecerá a tradicional Feijoada da Ala da Harmonia.

Vai-Vai defenderá o vinho nacional

Fernando Borges Penteado, diretor geral de harmonia, comentou ao blog sobre o enredo da Vai-Vai 2013, “Sangue da Terra Centelha da Vida. Um Brinde de Amor em Plena Avenida”. Penteado disse que para falar deste néctar de Deus, a Vai-Vai se reportará apenas ao vinho brasileiro.

No próximo domingo, dia 5 de agosto, será a entrega dos sambas compostos para competir nas eliminatórias da escola do Bixiga. As eliminatórias terão início no dia 12 de agosto, abrindo caminho para o carnaval 2013.

No próximo domingo, a partir das 16 h, acontecerá também na quadra a céu aberto da Vai-Vai, na Rua São Vicente, próxima a Praça 14 Bis, na Bela Vista, região central de São Paulo, o Sétimo Encontro de Mestre-Sala e Porta-Bandeira Mirins das Escolas de Samba de São Paulo, sob a coordenação de Cleuzi Penteado, diretora da ala das crianças da Vai-Vai. Ainda segundo Fernando Penteado, as fantasias das alas da Vai-Vai já começam a ser apresentadas para o próximo reinado de momo.

Taxa de R$ 500

A Vai-Vai, segundo informações de compositores que não quiseram se identificar, cobrou uma taxa de R$ 500,00 por inscrição para a participação nas eliminatórias do concurso que apontará o samba-enredo a ser cantado pela escola Orgulho da Saracura no carnaval 2013.

Para Fernando Penteado, esta foi uma forma encontrada pela escola para fazer frente a despesas encontradas pela ala de compositores, que durante o ano tem que se valer em suas ações da ala de harmonia da escola, bem como adquirir instrumentos, consertar um pandeiro, comprar cordas e outros acessórios. Penteado argumentou que isto não serve como desculpa para o compositor ficar fora do concurso de samba enredo, uma vez que aquele que quer escrever samba para participar da vida da Vai-Vai está livre para tomar uma atitude de amor para com a escola de samba.