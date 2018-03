ROSAS DE OURO E OS 40 ANOS DE GLÓRIAS CARNAVALESCAS

A Sociedade Rosas de Ouro está completando em outubro 40 anos de fundação. Para comemorar sua vitoriosa trajetória no carnaval de São Paulo, a entidade presidida pela administradora de empresa Angelina Basilio, filha do fundador Eduardo Basilio, vem realizando vários eventos ao longo do mês, sendo que o principal será nesta sexta-feira, dia 21, a partir das 22 horas, na quadra da entidade localizada na Rua Coronel Euclides Machado, 1.066, nas proximidades da Ponte da Freguesia do Ó, zona norte.

Segundo o carnavalesco Jorge Freitas, que escreveu e coordenará o evento, a festa foi programada para acontecer em seis partes: na abertura dos festejos haverá o anúncio oficial da programação; na segunda parte, serão feitas pela presidente da Rosas de Ouro várias homenagens a personalidades da escola. Na terceira parte, segundo o carnavalesco, será feita uma inovação no tipo de proposta de se realizar eventos na quadra da entidade. Com o título “A Dádiva do Criador”, haverá uma espécie de criação do mundo, com o surgimento da Rosa e esta Rosa se transformando numa das maiores agremiações carnavalescas do Brasil.

A quarta parte da festa será a Roda de Pavilhões com os casais de mestres-sala e porta-bandeiras das escolas de samba coo-irmãs da Rosas de Ouro, presentes na festa. A quinta parte será a apresentação do samba-enredo 2012 da Roseira, com o tema “O Reino dos Justos”, em homenagem à Hungria, e sambas de carnavais passados da escola. A sexta e última parte será a apresentação da escola de samba Caprichosos de Pilares, do Rio de Janeiro.

ATO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ainda segundo Jorge Freitas, na próxima terça-feira, dia 25 de outubro, a partir das 19h, haverá um ato solene da Câmara Municipal de São Paulo na quadra da Rosas de Ouro em homenagem aos 40 anos da entidade, proposto pelo vereador e sambista Celso Jatene, com a presença de vários outros vereadores paulistanos.

CARNAVAL 2012

Com relação ao Carnaval 2012, o carnavalesco Jorge Freitas comentou que o tema “O Reino dos Justus”, em homenagem ao povo húngaro, um povo guerreiro, cujo exemplo deverá transmitir à escola um retrato daquilo que a entidade está precisando no momento, ou seja, sair de um sofrível oitavo lugar em 2011, para retornar ao topo do carnaval paulistano.

É claro, disse Freitas, que existem aquelas fatalidades no momento do desfile, mas a escola está ensaiando muito para que isto não aconteça e que a Rosas possa estar numa colocação que ela mereça estar pelo carnaval que vem apresentando. “Será um carnaval luxuoso, bem forte, onde a comunidade da Rosas de Ouro está empenhada em fazer o melhor e quem sabe voltar novamente com o título de campeã”, finalizou o carnavalesco.

O ÁRDUO TRABALHO DO DIRETOR DE HARMONIA

João Roberto Dias, diretor geral de harmonia da Sociedade Rosas de Ouro, disse que, durante o período de festividades dos 40 anos da escola, outros eventos realizados merecem ser destacados: feijoada da harmonia, festa de gala da velha guarda, festival de futebol, ato ecumênico.

João Roberto é conhecido como aquele dirigente que faz de tudo um pouco. “Eu brinco que sua atividade é a atividade do goleiro num jogo de futebol, se pegar não fez mais que a obrigação, mas se deixar entrar está ferrado.”

O trabalho do diretor de harmonia, durante o ano, dentro da quadra, é cuidar dos ensaios, da participação em festas nas escolas co-irmãs, levar pavilhão, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, enfim a apresentação da Rosas nas festas de outras escolas de samba. “Propriamente no desfile, é aquela coisa de pensar a escola na avenida, com a responsabilidade de cumprir os 65 minutos do desfile, onde a escola tem de evoluir de maneira correta, basicamente é isto.” Mas também verificar se as alas e componentes estão em ordem sob pena de retirá-los da avenida. Há dois anos atrás, conta o dirigente: “Tivemos problemas com fantasias e a direção de harmonia teve que tirar muita gente antes do desfile no Anhembi, senão teríamos tomado um pau feio na oportunidade”, disse João Roberto Dias. “O carnaval hoje é profissional, se está completo desfila, senão fica do lado de fora da avenida.”