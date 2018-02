PONTE DIVIDIDA ENTRE ROSAS E MOCIDADE

Com a publicação recente no Diário Oficial da Cidade, a Mocidade Alegre se tornou a primeira agremiação paulistana na gestão do prefeito Gilberto Kassab a ganhar oficialmente o direito de construir sua nova quadra de ensaios em terreno público. O novo endereço será na Rua Miguel Casa Grande, do lado esquerdo no sentido cidade-bairro da Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte. A escola está de mudança, após várias décadas localizada na Av. Casa Verde, 3.498, no Limão.

O curioso é que, na Rua Coronel Euclides Machado, também em terreno público no lado direito do mesmo sentido, cidade-bairro, da Ponte da Freguesia do Ó, está instalada a Rosas de Ouro.