Ordem dos desfiles será definida no dia 11

O sorteio da ordem oficial dos desfiles do Carnaval 2012 será realizado no dia 11 de julho, às 19h, em uma churrascaria na zona sul da cidade, com participação restrita a autoridades, a convidados das agremiações, à TV Globo, que fará a cobertura, e convidados da emissora.

Os detalhes do sorteio foram acertados em plenária realizada nesta última segunda-feira, dia 27, com os presidentes das 22 escolas de samba dos grupos Especial e de Acesso.

Já existem algumas definições, confirmadas no pré-sorteio de 16 de maio. O desfile de sexta-feira, 17 de fevereiro, será aberto pela vice-campeã do Grupo de Acesso de 2011, a Camisa Verde e Branco, e logo depois entrará a 12ª colocada do Grupo Especial deste ano, a Império de Casa Verde. Participarão do sorteio a atual campeã Vai-Vai (que escolherá o horário), Acadêmicos do Tucuruvi, Mancha Verde, Rosas de Ouro e X-9 Paulistana.

No sábado, a segunda noite de desfiles começará com a Dragões da Real, atual campeã do Grupo de Acesso, seguida da 11ª colocada do Grupo Especial, a Pérola Negra. Estão no sorteio Vila Maria, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Mocidade Alegre e Tom Maior.

Os desfiles do Grupo de Acesso, no domingo, se iniciarão com a vice-campeã do Grupo 1 UESP, a Unidos de São Lucas. Depois virá a campeã, Estrela do 3º Milênio. As outras seis escolas decidem no sorteio a ordem dos desfiles: Nenê de Vila Matilde, Unidos do Peruche, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Leandro de Itaquera e Acadêmicos do Tatuapé.

Vale lembrar que, após o sorteio, as escolas ainda podem realizar trocas de posições dentro do mesmo dia, caso haja consenso.