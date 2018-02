Mocidade Alegre promove 24 horas de samba

A Mocidade Alegre comemora mais um aniversário de fundação. Nesta terça-feira, dia 25, às 19 horas, será celebrada uma missa na quadra da escola, na Av. Casa Verde, 3.498, Limão, zona norte, seguida do canto de “Parabéns a Você”, com direito a bolo e um caldinho esperto para os convidados da entidade.

24 HORAS DE SAMBA

As homenagens aos 45 anos da fundação da campeã do Carnaval Paulistano 2012 terá seu momento maior por ocasião das 24 horas de samba no próximo sábado, dia 28, a partir das 22 horas, com previsão de encerramento no domingo, por volta da meia-noite.

SAMBISTA IMORTAL

O sambista imortal da Mocidade Alegre deste ano será o intérprete Ernesto Teixeira da Gaviões da Fiel, o mais antigo a puxar samba em uma só agremiação paulistana. A homenagem da escola, que a cada ano indica um nome para a celebração, tem por objetivo enaltecer os grandes representantes da cultura popular brasileira definida no carnaval.

VIRADA CARNAVALESCA

Na Virada Carnavalesca mais antiga de São Paulo, a Mocidade Alegre receberá também a Nenê de Vila Matilde, Porto da Pedra do Rio de Janeiro, Grupo Miscigenação da Mocidade Alegre, Grupo Alvorecer, Roda de Pavilhões, Grupo Quilombo, Velha Guarda da Águia de Ouro da Pompeia, Velha Guarda da Mocidade Alegre, Bateria Feminina, Mancha Verde, Projeto Social, Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela e Mocidade Alegre, encerrando as últimas 24 horas de samba na Morada do Samba.

DESPEDIDA DA MORADA DO SAMBA

Segundo Solange Cruz, presidente da Mocidade, após o encerramento das 24 horas de samba na quadra da escola, haverá um desfile de apoteose pelas ruas próximas à escola para marcar a realização do último ato em homenagem ao aniversário da Morada na Av. Casa Verde, e também de despedida do bairro do Limão. A escola, no próximo mês de setembro de 2013, deverá estar em um novo endereço que será nas imediações da Ponte da Freguesia do Ó, cedido pela Prefeitura de São Paulo.

SAMBA ENREDO 2013

A Mocidade Alegre também como parte das homenagens de seu mês de aniversário definiu seu samba 2013 relacionado ao enredo “A Sedução Me Fez Provar…Me Entregar à Tentação…Da Versão Original, Qual Será o Final”. O samba escolhido é de autoria de André Ricardo, Bruno Ribas, Fernando, Renato Guerra, Rodrigo Minuetto e Vitor Gabriel

LETRA DO SAMBA

A letra do samba que segue abaixo, mas, segundo a diretoria da Mocidade Alegre, poderá sofrer correições e alterações até a gravação do CD com sambas enredos de todas as escolas de samba do grupo especial da Liga.



“Amor, vem viajar na fantasia

E encontrar o poder da sedução

Se entregar à tentação

O fruto proibido provar e sentir o prazer

Sem culpa, sem medo, pecar

Beleza. Riqueza no olhar

Emana a luz da razão

O caminho da redenção

E assim, o reino dos céus alcançar

QUANDO O VENTO SOPRAR, EU VOU VOAR

E TE ENCONTRAR NESSA IMENSIDÃO

BRINCAR DE DEUS, SER FELIZ, SONHAR

NÃO HÁ LIMITES PARA A IMAGINAÇÃO

Em versos a mais linda história

Romances e contos nos fazem sonhar

E se o vilão é o herói afinal?

E se o sonho se tornar real?

Você é quem diz…

Para sempre, quem, quem será feliz.

Desperta toda magia do artista.

O futuro do sambista

Um amanhã de amor e paz!

Morada, é a paixão que nos conduz

Com força e união, com garra e emoção

Num mundo sem ponto final”