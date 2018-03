Mocidade Alegre anuncia festa da vitória de 2012

CANDINHO NETO

Após a tumultuada apuração das notas do Grupo Especial na terça-feira de carnaval que ofuscou o brilho de sua vitória, e após vários momentos de indecisão sobre a data do evento comemorativo, a Escola de Samba Mocidade Alegre finalmente anunciou a realização da festa em homenagem à conquista do título de campeã do carnaval paulistano 2012

O dia 21 de abril (Dia consagrado nacionalmente ao mártir e herói brasileiro Joaquim José da Silva Xavier, ou simplesmente Tiradentes) será a data da realização da já tradicional Festa das Campeãs, ocasião em que a Morada do Samba recebe todos os anos, independente de quem seja, as campeãs do carnaval dos Grupos Especial e do Acesso de São Paulo e do Rio de Janeiro. O horário será das 17 às 24 hs na Av. Casa Verde, 3498 – Bairro do Limão.

A Presidente Solange Cruz disse, com exclusividade ao Blog do Candinho, que as comemorações em alusão ao título do carnaval paulistano levantado pela escola do Bairro do Limão terão também as presenças da Nenê de Vila Matilde – campeã do Acesso em São Paulo, da Unidos da Tijuca – campeã do Grupo Especial carioca, bem como da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, que virá do Rio de Janeiro como convidada especial para abrilhantar ainda mais a festa de sua escola.

Ainda segundo Solange, o sucesso da festa já está garantido, uma vez que em poucos dias todos os camarotes e as mesas para a Festa da Vitória já estão vendidos enquanto que os ingressos antecipados ao preço de R$20 estão sendo vendidos. Na portaria, no dia do evento, o preço do ingresso será de R$30.

Carnaval 2013 e nova sede indefinidos

Bem que tentamos, mas Solange Cruz se recusou a antecipar o anúncio do enredo 2013 da Mocidade Alegre, e aquele tradicional mistério de anunciar o tema apenas no momento exato da Festa do Enredo prevaleceu. O tema que a escola defenderá no próximo carnaval ficou mesmo no ar, se limitando a presidente da campeã 2012 a apenas dizer que na segunda quinzena do mês de maio será anunciado o enredo para o Carnaval 2013.