Mês de aniversários no samba de São Paulo

O mês de setembro marca as comemorações do surgimento de três instituições de diferentes segmentos do samba e carnaval paulistano. A Banda do Candinho&Mulatas está completando trinta e um anos de fundação. O Programa Raul Machado No Mundo do Samba da Just-TV chega a seu quinto ano consecutivo no ar. O Rico`s Bar da Rádio Rico`s.com.br. está celebrando seu segundo ano de sucesso.

CARNAVAL FORA DE ÉPOCA

Para comemorar os 31 anos de fundação da Banda do Candinho&Mulatas, cuja data de origem é 13 de setembro de 1981, acontecerá um baile de carnaval fora de época com direito a máscaras e fantasias no dia 14 de setembro, a partir das 22h no Rico`s Bar (Rua Coelho Lisboa, 534, Tatuapé), fundado no dia 10 de setembro de 2010.

As atrações da festa serão as seguintes: Banda do Candinho e o Circo das Mulatas; Grupos Samba D`Dom; Brilho de Neon e Caia na Gandaia. No evento será lançado o tema do carnaval 2013 da Banda do Candinho ­­- com o título “Centenário do Pai Benedito” – e os Projetos “Recordar é Viver” e “ Clube do Carnaval”.

HOMENAGENS DA ROSAS DE OURO

A Ala da Harmonia da Sociedade Rosas de Ouro realizará no dia 16 de setembro, a partir das 14h, sua tradicional feijoada com a participação de vários grupos de samba e componentes da escola. Na oportunidade, a Banda do Candinho&Mulatas ­­­- que em setembro de 1981 foi lançada na quadra da entidade presidida pela administradora de empresas Angelina Basilio – será homenageada pelos 31 anos de sua fundação. A Rosas de Ouro está localizada na Rua Coronel Euclides Machado, 1066, nas proximidades da Ponte da Freguesia do Ó.

DEZ ANOS DE JORNAL DA TARDE

A programação marcará também o início das comemorações dos dez anos consecutivos de publicação da Coluna do Candinho no Jornal da Tarde. Atualmente ocupa espaço no site do jornal (www.jt.com.br) com textos em defesa das atividades do samba e do reinado de Momo de São Paulo. Destacamos que iniciamos nossa carreira em 1968 no Programa Tribuna dos Bairros, na extinta Rádio Marconi, e cobrimos o Carnaval de São Paulo desde 1977 com passagens em vários veículos de comunicação entre rádios e jornais paulistanos.

HISTÓRICO DA BANDA DO CANDINHO E O CIRCO DAS MULATAS

Fundada em 13 de setembro de 1981, composta basicamente por figuras do povo, a Banda do Candinho&Mulatas surgiu com a finalidade de divulgar a fase pré-carnavalesca de São Paulo. Sua tradição maior são as mulatas da noite que se misturam com o povo em geral, desfila todas as quartas-reiras antes de cada Reinado de Momo, concentrando-se no Bixiga, esquina das Ruas Santo Antonio e 13 de Maio, sob o comando do jornalista, advogado e carnavalesco Candinho Neto. Em 2013, a Banda do Candinho desfilará no dia 6 de fevereiro a partir das 19h em homenagem ao Senhor Benedicto de Souza que completará seu centenário de vida. O título do desfile será Centenário do Pai Benedito

ALGUNS DOS DESTAQUES DA BANDA

Foi lançada em grande festa no início de setembro de 1981 na quadra da Sociedade Rosas de Ouro, desfilou para um público de 100 mil Pessoas no final de 1981, num jogo entre o S. C. Corinthians Paulista e Santos F. C., com resultado de 2 a 2, nas estréias de Paulo Cesar Caju, Rondinelli (O Deus da Raça) e Eduardo Amorim no Timão e Palhinha e Chicão no Peixe. A entidade prestou homenagens, em 1984, ao teatrólogo Pplinio Marcus, falecido no final de 1.999, e ao inesquecível Maestro Eleazar de Carvalho. Outras marcantes homenagens prestadas pela Banda do Candinho foram para a Banda de Ipanema (a pioneira do Brasil), a centenária Maternidade de São Paulo. Homenagem ao Diretório Academico 13 de Setembro do Curso de Direito da FMU. No Carnaval 2012 desfilou com o tema Banda do Candinho e o Circo das Muladas.

CINCO ANOS DO PROGRAMA RAUL MACHADO

A edição de cinco anos do programa Raul Machado No Mundo do Samba foi um sucesso. O apresentador Raul Machado disse ter aberto os estúdios da Just-TV no Campo Belo, zona sul de São Paulo, para convidados especiais no sentido de festejar sua audiência também com os internautas.

Segundo JR Silva Repórter, produtor e apresentador do Programa Raul Machado, que vai ao ar todas as quintas feiras às 22h pela Just-TV, na verdade , a programação da última quinta-feira, dia 30 de agosto, serviu para dar o ponta-pé inicial para comemorar o quinto aniversário do programa.

A primeira edição do programa Raul Machado No Mundo do Samba, cujo nome foi inspirado no programa No Mundo da Bola do radialista Flávio Prado, da Rádio Jovem Pan, segundo Silva, foi ao ar em 1º de setembro de 2007. Porém, como o dia 1º de setembro deste ano caiu num sábado, foi feito o especial na quinta feira dia 30 de agosto. A grande festa do quinto aniversário, ainda segundo Silva, será feita na quadra da Império de Casa Verde, no dia 27 de outubro, a convite do presidente Alexandre Furtado e a intenção é levar muitos convidados e os internautas que acessam o programa Raul Machado No Mundo Samba.

REPERCUSSÃO

Ernesto Teixeira, intérprete da Gaviões da Fiel, disse que Raul Machado é um dos comunicadores da nova geração sempre levando a cultura brasileira através do samba. “Assim como é você, Candinho Neto, o Evaristo Carvalho, o Moisés da Rocha”.

Sidnei Castelo Branco (Cidão), empresário do intérprete da X-9 Paulistana, Royce do Cavaco, disse que os cinco anos do programa do Raul são muito interessantes para a história do samba, que precisa de quem o defenda o ano inteiro. “As pessoas deveriam apoiar ainda mais esses espaços, apoiar o Raul Machado, deveriam investir mais. A gente sabe que o Carnaval não começa em fevereiro, o Carnaval é o ano inteiro e tem muita gente que só vem em fevereiro, quando está tudo pronto”, disse Sidnei.

Paulo Sergio Ferreira, o Serginho, presidente da Liga e da Unidos de Vila Maria, disse que o Raul apostou lá trás quando poucos jornalistas e apresentadores acreditavam na força do Carnaval através da internet. “O Raul completa cinco anos com grande harmonia e para nós é um prazer estar aqui prestigiando quem realmente apoia o Carnaval de São Paulo.”

Para Manoel Messias de Souza Costa, Nel Costa, presidente da Unidos de Santa Bárbara o quinto aniversário do Raul Machado é uma continuação de um trabalho que tem sido desenvolvido com as entidades do samba, deixando vivo nossa raiz. “O Raul Machado é um cara que sempre está valorizando as entidades, seja ela de que região seja.”

Cinthia Silva, a Cinthia Poderosa, madrinha de Bateria da Águia de Ouro e da Pompéia e Musa do Carnaval de São Paulo 2012 do Jornal da Tarde. Disse que o Raul Machado é um grande parceiro. “Para mim é uma honra estar comemorando mais uma vitória com ele.”