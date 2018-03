Mario Lago, o homem do século 20

A Escola de Samba Mancha Verde, que este ano obteve novamente a quarta colocação no carnaval de São Paulo, já definiu o seu enredo para 2013: “Mario Lago – O Homem do Século XX”. Paulo Serdan, presidente da entidade, comenta como surgiu a idéia. “Eu estava assistindo ao programa ‘Sarau’ na Globo News, apresentado pelo Chico Pinheiro, e fiquei maravilhado com a história de vida e artística do Mario Lago. Conversei com os meus diretores e fomos atrás para falar com a família dele, que recebeu o convite com bastante entusiasmo. Após alguns dias recebi uma ligação do Mario Filho, que bastante empolgado nos autorizou a trabalhar esse enredo. Foi uma alegria muito grande tanto para nós como para a família dele.”, comentou Paulo Serdan, presidente da Mancha Verde. A Mancha Verde, ainda segundo Serdan, já esta pesquisando e colhendo materiais e informações, para montar um enredo rico e cronológico da vida de Mario Lago. O lançamento do tema-enredo será divulgado em breve.

