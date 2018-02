Mancha Verde anuncia o samba enredo para 2013

A temporada de escolha dos sambas enredos que serão cantados no próximo carnaval pelas escolas de samba dos grupos especial e de acesso da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo teve inicio com a Mancha Verde sendo a primeira entidade a apresentar oficialmente a música que será cantada por seus componentes no Sambódromo do Anhembi.

A indicação do samba da escola palmeirense foi feita no programa “No Mundo do Samba”, da JustTV, apresentado por Raul Machado. O samba vencedor foi composto por Turko, Maradona, Didi, Ferracini, Fabiano Sorriso, Jorginho, Paulinho Miranda e Tucuruvi Mancha. A Mancha Verde levará para o sambódromo o enredo “Mario Lago – O Homem do Século XX”.

Mocidade Alegre

Para Solange Cruz, presidente da Mocidade Alegre, campeã do carnaval paulistano 2012, sua escola começou o trabalho com relação à escolha do samba enredo 2013, uma vez que para ela não existe vitória sem luta e sem treino. Na disputa existem 12 sambas concorrendo.

“Eliminamos alguns sambas na fita, mais de 20 sambas foram inscritos”, disse Solange ao blog. Todos os domingos até o segundo semestre de setembro acontecerão as eliminatórias do samba na Morada do Samba, na Av. Casa Verde, 3.498, no bairro do Limão, zona norte.

Depois, acontecerá uma grande festa final que apontará o samba a ser cantado pelos componentes da Mocidade Alegre, que até o carnaval 2013 permanecerá no bairro do Limão. Segundo Solange Cruz, a Prefeitura já liberou um terreno municipal nas proximidades da Ponte da Freguesia do Ó, onde será construída futuramente a nova quadra de ensaios da escola. Com relação ao horário de desfile da Mocidade Alegre, Solange disse que somente se pronunciará a respeito na quinta-feira (dia 19), quando acontecerá a partir das 19 horas, no Hotel Holliday Inn Anhembi, o sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba do grupo especial e de acesso da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo para o reinado de momo do próximo ano.

O enredo da Mocidade 2013 é “A Sedução Me Fez Provar. Me entregar à Tentação da Versão Original. Qual Será o Final?”

Unidos do Peruche

A Unidos do Peruche, que desfilará no grupo de acesso da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, deu largada à disputa, onde seis sambas que foram selecionados por uma bancada formada por dirigentes e sambistas da escola possam ser julgados e ao final um deles seja apontado como o hino oficial da escola em 2013.

Segundo Ednaldo Santos, diretor de carnaval, houve a entrega de vários sambas, onde muitos compositores compareceram, e após isto chegou-se ao número de apenas seis concorrentes que, na opinião da comissão de carnaval da escola, têm muita qualidade e todos estão em condições de representar bem a entidade no carnaval 2013.

Todos os compositores entregaram um CD gravado para a comissão de carnaval formada pelo presidente Telles, o diretor de harmonia Luiz, o Fabinho e a ala de compositores da Peruche. Dentro do regulamento previa-se este procedimento e após isto foram ouvidos os sambas e depois liberados para as eliminatórias que todos os domingos acontecerão até o dia 18 de agosto.

A finalíssima que apontará o samba vencedor que representará a Peruche no Desfile 2013 será num sábado a partir das 21 horas, em data a ser anunciada futuramente. A cada domingo será eliminado um samba e na final três sambas concorrerão. Após a escolha do samba acontecerão os ensaios da escola todos os domingos a partir das 18 horas, na Av. Ordem e Progresso, 1.061, próximo à Ponte do Limão, zona norte de São Paulo. A Peruche terá como tema “Os Tambores Anunciam: O Povo da Floresta Está em Festa. A Tribo da Peruche Vai Passar”.