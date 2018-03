Liga prorroga inscrição para curso de jurados de carnaval

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo prorrogou o final das inscrições para a seleção pública de jurados para o carnaval 2012 para o próximo dia 30 de outubro, às 16 horas. O prazo foi estendido devido às greves dos bancários e correios, que atrapalharam alguns candidatos na hora de pagar as taxas de inscrições.

Todos os inscritos até o último dia 15 deste mês, conforme o anúncio anterior, já estão assegurados no processo seletivo e todas as informações e exigências para novas inscrições estão mantidas. A única alteração é que nesta segunda etapa os candidatos de outros Estados poderão se inscrever. O site da Liga apresenta todas as informações, como edital de seleção e formulários de inscriçã. Veja no site: www.ligasp.com.br .

Os selecionados na primeira etapa, com provas de conhecimento gerais, serão convocados para o treinamento específico de carnaval para formação de novos jurados. Todos os aprovados nesta etapa recebem certificado de formação de jurados e estarão aptos a julgar o carnaval paulistano ou em outras cidades que necessitem de julgadores.

A Liga informa ainda que só serão considerados inscritos os candidatos que realizarem as suas inscrições e o pagamento da taxa até as 16h do dia 30 de outubro, domingo. O pagamento é via PagSeguro, da UOL, podendo utilizar as opções de débito em conta, cartão de crédito, débito ou boleto que deve ser quitado no prazo estipulado.

Mais informações pelo telefone (11) 2853-4555, de segunda à sexta-feira, das 10h às 19h ou no site www.ligasp.com.br/selecao_jurados