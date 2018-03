Liga grava CD do carnaval 2012

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo realizou a gravação dos sambas-enredo do Carnaval de 2012. A gravação ocorreu no Anhembi obedecendo a mesma ordem que foram realizadas as finais nas respectiva s quadras. Cada escola contou com seu próprio coral, ritmistas e intérprete. A direção ficou a cargo de Rodrigo Pimentel, profissional que já trabalha na captação e transmissão de som no sambódromo durante os desfiles.

Segundo a direção da Liga, a proposta do CD 2012 é garantir as características dos desfiles oficiais, com a mesma emoção e vibração. Cada escola montou a sua percussão com o naipe de instrumentos e arranjo de coral, mantendo as suas características. As agremiações também se preparam para a gravação do especial e clipes de carnaval na TV Globo que acontecerão nas próximas semanas para convidados e elenco no Credicard Hall.

Neste ano o Kit Carnaval SP será composto por dois CDs, um com 14 faixas do Grupo Especial e o segundo com as oito escolas do Grupo de Acesso, além de revista com cerca de 100 páginas, com fotos, ficha técnica, letra do samba e centenas de fotos.

O lançamento oficial será no dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, em uma coletiva de imprensa que reunirá convidados. Já a festa de lançamento ocorrerá na primeira quinzena de dezembro, em local, dia e hora a serem anunciados. As vendas serão em cinco mil bancas de jornais da Grande São Paulo. A tiragem de 25 mil exemplares deve se esgotar em poucos dias, a exemplo da última edição.